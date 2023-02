Assad hielt zynische Rede nach Erdbebenkatastrophe

In seiner ersten Rede seit dem verheerenden Erdbeben hat sich der syrische Präsident Baschar al-Assad in einer TV-Ansprache zu Wort gemeldet. Darin räumte er ein, dass das Land das Desaster nicht ohne fremde Hilfe bewältigen kann: „Das Ausmaß der Katastrophe und die Aufgaben, die wir übernehmen müssen, sind viel größer als die verfügbaren Ressourcen“, so Assad. Mit einer zynischen Aussage sorgte er für Aufsehen: Er erklärte, der Bürgerkrieg habe die Menschen gut auf das Erdbeben vorbereitet.