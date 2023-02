Boston Celtics befördern Mazzulla zum Cheftrainer!

„Joe hat bewiesen, dass er ein sehr talentierter Trainer und Anführer ist“, teilte der Verein mit. Die Celtics weisen derzeit mit 42:17-Siegen die beste Bilanz in der Liga vor der All-Star-Pause auf. Mazzulla wird beim All-Star Game in Salt Lake City am Sonntag als Cheftrainer des Teams Giannis fungieren. Er war in den vergangenen drei Spielzeiten Assistenztrainer bei den Celtics.