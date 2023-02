Coach zum zweiten Mal binnen eines Monats gefeuert

Zweite Chance blieb ungenutzt

Diese konnte Nicola nicht nutzen, in den vergangenen vier Partien kassierte die Mannschaft mit dem 21-jährigen Österreicher Flavius Daniliuc drei Niederlagen. Darunter waren aber zwei Pleiten gegen Tabellenführer Napoli (0:2) und Juventus Turin (0:3). Am Montag musste sich Salernitana bei Nachzügler Hellas Verona mit 0:1 geschlagen geben. Derzeit liegt Salernitana auf Tabellenplatz 16, vier Punkte vor den Abstiegsplätzen. Sousa war im Jahr 2021 Teamchef von Polen und zuletzt bei Flamengo in Brasilien tätig.