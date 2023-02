Forscher findet bei Spaziergang neue Pilzgattung

Die Forschenden tauften die Art Microstrobilinia castrans und präsentierten sie nun in der Zeitschrift „Mycological Progress“. Das WSL-Pilzteam führte eine umfassende Recherche in weltweiten Pilzarchiven und genetischen Datenbanken durch, die keine ähnlichen Pilze zutage förderte. Jetzt steht fest: Dies ist nicht nur eine neue Pilzart, sondern auch eine neue Gattung. Die Gattung ist in der Biologie eine den Arten übergeordnete taxonomische Kategorie. So ist zum Beispiel Tanne eine Gattung, Weißtanne (Abies alba) und Rottanne (Abies nordmanniana) sind Arten.