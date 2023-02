Aus für Verbrennermotoren: Notwendige Maßnahme?

Das EU-Parlament hat seine endgültige Zustimmung für das Aus des Verbrennungsmotors für Neuwagen im Jahr 2035 gegeben. Am Dienstag stimmte in Straßburg eine Mehrheit der Abgeordneten dafür, dass ab 2035 keine Autos mit Diesel- und Benzinmotor mehr neu zugelassen werden dürfen. Bei dem Votum ging es um die formelle Zustimmung über eine Einigung zwischen Parlament und Mitgliedstaaten vom Oktober. Was sagen Sie zum Beschluss des EU-Parlaments? Ist das Aus des Verbrennungsmotors der richtige Weg? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!