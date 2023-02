Paris verbindet Sportstätten für 2024 mit Radwegen

Zahl der Leihfahrräder in Paris wird auf 15.000 erhöht

Das zusammenhängende Netz solle die Spiele in ein großes Fahrradfest verwandeln und den ökologischen Wandel vorantreiben, hieß es. An den Wettkampfstätten sollen zudem 10.000 temporäre Fahrradstellplätze geschaffen werden. Auch wird die Zahl der Leihfahrräder in Paris auf 15.000 erhöht.