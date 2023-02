Ski Cross: Ofner in Reiteralm-Quali auf Platz drei

Auch Sonja Gigler als Fünfte überzeugte am Dienstag, beide werden am Donnerstag im 16er-Finale antreten. Bei den Männern schafften Mathias Graf als Vierter, Johannes Aujesky (11.) und Tristan Takats (14.) den Sprung ins 32er-Finale, das ebenfalls am Donnerstag (beide ab 11.30 Uhr) ausgetragen wird.