Dominik Fitz fehlt der Austria für mehrere Wochen

„Tut uns sehr weh“

Fitz hatte beim 3:1-Sieg gegen Austria Klagenfurt am Sonntag nach einem Schlag in den Bauchmuskelbereich nach 23 Minuten ausgewechselt werden müssen. „Er war in einer guten Verfassung und in der Vorbereitung bei den Werten immer in den Top drei. Es tut uns sehr weh, aber es gibt kein Jammern“, betonte Ortlechner. Noch fünf Spiele sind bis zum Ende des Grunddurchgangs in der Bundesliga zu spielen.