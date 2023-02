Katharina Liensberger: „Ich will wieder fliegen“

Krone: Katharina, es geht für dich drunter und drüber in dieser Saison. Wie kommt diese Achterbahn bei dir an?

Liensberger: Oh, das ist alles auch für mich sehr spannend. Das sind schon besondere Zeiten, in denen es nicht leicht ist, etwas vorherzusagen. Aber das Wichtigste ist, dass ich mich wieder auf mich besinne, wieder die Freude am Skifahren finden kann.