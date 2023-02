Das UFO-Fieber erfasst jetzt auch die Steiermark

Die einen fühlen sich an den legendären Filmkomiker Louis de Funès erinnert, der nach „außerirdischer Kohlköpfe“-Manier mit den grünen Männchen fertig werden soll. Andere wiederum scherzen, Aliens suchten auf der Erde nach „intelligentem Leben“, wären also ohnehin in erfolgloser Mission unterwegs. Fest steht aber: Nach unserem Bericht zu jener Weststeirerin, die ein zylinderförmiges Objekt am Himmel flackern gesehen hat, wird heftig diskutiert. Und es gab weitere Meldungen, an die Landeswarnzentrale und an uns.