Nach US-Abschuss: Ufo-Alarm auch in der Steiermark

Nein, niemand hat nach einem feuchtfröhlichen Barbesuch am Nachthimmel plötzlich seltsame Lichtkreisel aufblitzen sehen. Es war in aller Früh und Nüchternheit, als die Weststeierin Denise Kühner ihre Tochter in den Kindergarten brachte und plötzlich „ein helles Objekt am Himmel“ entdeckt und geistesgegenwärtig auch fotografiert hat.