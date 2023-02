1,3 Milliarden Liter Bier! Irre Super-Bowl-Fakten

Wer ist dieses Mal der Star in der Halbzeit?

Rihanna tritt auf. Die R&B- und Pop-Sängerin aus Barbados hat in ihrer Karriere schon neun Grammys gewonnen - und noch vor vier Jahren ein Engagement für die Halftime-Show beim Super Bowl abgelehnt. Damals begründete sie ihr Nein mit dem Umgang der NFL mit Quarterback Colin Kaepernick, der aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA beim Abspielen der Nationalhymne aufs Knie gegangen war und in der Folge zur unerwünschten Person in der Liga wurde. Öffentlich geäußert hat sich Rihanna bisher nicht dazu, weshalb sie nun doch beim größten Einzelsport-Event der Welt auftritt. An einem lukrativen Honorar der Liga kann es nicht liegen - die Stars bekommen für den Auftritt keine Gage. Allerdings ist der Werbewert enorm.