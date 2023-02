Dallas: Pleite bei Premiere von Doncic/Irving

Die Los Angeles Lakers rangen Titelverteidiger Golden State Warriors auch ohne LeBron James auswärts mit 109:103 nieder. Der Superstar ließ nach dem Übertreffen des NBA-Punkterekordes das zweite Spiel in Folge wegen einer Fußblessur aus. Die Lakers kämpfen mit einer Saisonbilanz von 26:31 Siegen weiter um die Play-off-Teilnahme. Golden State hat sein Ticket für die K.o.-Phase bei 28:28 ebenfalls noch lange nicht in der Tasche und muss zudem in den kommenden Wochen auf den am Knie verletzten Topstar Stephen Curry verzichten.