Trotz Bestzeit: Italiener schicken Innerhofer heim

„No comment“, hatte Innerhofer am Freitag nach seiner Trainingsbestzeit zur allgemeinen Situation gemeint. Schließlich hatte er sich auf der WM-Strecke laut eigenen Angaben sehr wohl gefühlt. „ Ich habe vor drei Tagen total das Setup geändert und fühle endlich nach vier Jahren wieder das, was ich fühle soll“. Doch nun startet Marsaglia an seiner Stelle, dessen bestes Abfahrts-Ergebnis ein vierter Platz vor zwei Jahren in Beaver Creek war.