„Das ist ein Spiel mit der Gesundheit!“

„Die konstruktiven Stimmen aus dieser Eingabe, haben wir aber in unsere Gutachten einfließen lassen“, so Brandstätter. So solle das Spital maximal 20 Meter hoch werden und einen Grüngürtel bekommen. Auch dass das Grundstück am Rande des Europaschutzgebietes liege, sei für ihn kein Veto-Grund. Denn: Komplett Weiden , Podersdorf und auch Teile von Neusiedl am See lägen eben in diesem Naturschutzgebiet.