Mit Protestfahne zwei Polizisten attackiert

Seit September 2022 gehen in sämtlichen Ländern der Welt Menschen auf die Straße gegen das autoritäre Regime und die Polizeigewalt im Iran - so auch in Wien am 29. Oktober. Eine Demonstration, die sich eigentlich nicht gegen die österreichische Polizei richten sollte. Die lediglich zur Sicherheit vor der iranischen Botschaft vor Ort war.