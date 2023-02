Vorarlberger Team rettete Mutter und Kind

Die Helfer aus dem Ländle wurden am Donnerstag in der Stadt Kahramanmaras stationiert, zuvor waren sie in einem anderen Teil des Erdbebengebiets. Die Mannschaft wurde einem Trümmerhaufen, der einmal ein achtstöckiges Gebäude war, zugeteilt. Und tatsächlich. Eine Frau und deren Kind konnten lebend aus dem total zerstörten Gebäude gerettet werden.