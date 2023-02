Ex-PSG-Profi: „Messis Verlängerung ist Bullshit“

„Messis Verlängerung ist Bullshit, schon allein vom Kader her. Wir haben gesehen, dass PSG durch Financial Fairplay blockiert ist, die Gehaltsliste ist explodiert“, so Rothen in seinem Podcast „Rothen s‘enflamme“. Mit einem Abgang Messis könne der Klub eine große Menge Gehalt sparen, erklärte der 44-Jährige.