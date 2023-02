Da waren es nur noch zwei: Nach dem Abschied von Sandro Platzgummer bei den New York Giants ist Football-Österreich in der NFL neben Bernhard Raimann vorerst nur mehr durch Bernhard Seikovits vertreten. Der 25-Jährige war aber bei den Arizona Cardinals in der am Sonntag zu Ende gehenden Saison als Ersatzmann nur Zuschauer. „Natürlich hätte ich mir gerne mehr erwünscht. Aber das ist nicht meine Entscheidung, das kann ich nicht kontrollieren“, erklärte der Wiener der APA.