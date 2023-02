Milliardenverkauf der Phoenix Suns vor Abschluss

Der Besitzerwechsel des NBA-Teams Phoenix Suns und des WNBA-Teams Phoenix Mercury für vier Milliarden US-Dollar (rund 3,8 Milliarden Euro) ist so gut wie beendet. Die anderen Klubs stimmten laut Mitteilung der nordamerikanischen Basketball-Profiliga vom Montagabend dem Verkauf an den neuen Mehrheitseigentümer Mat Ishbia zu. Noch in dieser Woche soll die Transaktion demnach finalisiert werden.