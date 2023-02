Neue FIFA-Regeln stoßen bei Manager auf Kritik

Nach jahrelangen Debatten ist am 9. Jänner ein neues FIFA-Reglement für Spielervermittler in Kraft getreten. Die Reform des immer mehr an Bedeutung gewinnenden, aber auch viel kritisierten Vermittlungswesens markiere laut dem Fußball-Weltverband „einen wichtigen Schritt zu einem faireren und transparenteren Fußballtransfersystem.“