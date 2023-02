Dominic Thiem trennt sich von seinem Management

„Da ist es egal, wer mich managt“

Noch am Samstag beim Davis Cup in Rijeka hatte Dominic Thiem nach dem Scheitern dieses Deals gemeint, inwiefern ihn dies nachdenklich mache: „Mein Management wird mich nicht zum besseren Spieler machen, mein Management wird auch nicht das Feuer in mir entfachen. Da ist es egal, wer mich managt. Man muss auch sagen, dass Kosmos kein großes Glück mit mir gehabt hat. Ich habe unterschrieben und mir fünf Tage danach das Handgelenk zerfetzt. Das ist nicht gut gelaufen, weder für mich noch für die. Was von außen kommt, ist im Moment nicht wichtig. Es für mich selber wichtig, dass ich voll das Feuer entfache.“