England: Marsch entlassen - kommt nun Hasenhüttl?

Marsch hatte im Februar 2022 in Leeds angeheuert und den Traditionsklub im Vorjahr in einem Herzschlagfinale in der Premier League gehalten. Durch den jüngsten Negativlauf stürzten die „Whites“ auf den 17. Tabellenplatz ab - nur drei Punkte vor Schlusslicht Southampton. Dessen Anfang des Vorjahres entlassener Ex-Coach Ralph Hasenhüttl gilt laut britischen Medienberichten als einer der Kandidaten für die Marsch-Nachfolge in Leeds. Die Boulevardzeitung „Sun“ gibt nur dem derzeit beim Zweitligisten West Bromwich Albion tätigen Spanier Carlos Corberan und dem bereits einmal in Leeds tätigen Marcelo Bielsa bessere Chancen als dem Steirer.