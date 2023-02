Polarfuchs „Wukk“ hat neues Zuhause gefunden

Absolutes Energiebündel

„,Wukk‘ hat sich sehr gut eingelebt und bringt eine Menge Leben in das Gehege. Er ist ein absolutes Energiebündel und würde am liebsten den ganzen Tag spielen und toben. Die Tierpfleger überlegen sich immer wieder neue Beschäftigungsmethoden“, erzählt seine neue Tierpflegerin. Polarfüchse sind eigentlich in Nordamerika, Sibirien, Grönland, Skandinavien und Island heimisch. Durch ihr dickes, weißes Fell sind sie auch auf Pelzfarmen heiß begehrt.