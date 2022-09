Junger Polarfuchs aus Privathaushalt gerettet

Polarfüchse, zu denen auch Jungfuchs „Wukk“ zählt, sind eigentlich in Nordamerika, Sibirien, Grönland, Skandinavien und Island heimisch. Aufgrund seines seidig weichen Fells, das ihn sogar bei Temperaturen von bis zu minus 50 Grad wärmt, ist er nach wie vor für Züchtungen auf Pelzfarmen heiß begehrt. Aber auch der Trend zu immer ausgefalleneren Haustieren lässt den Polarfuchs in außernatürlichen Gebieten erscheinen. So kam auch der freche „Wukk“ ins Tierschutzhaus, nachdem er auf behördliche Anordnung in Vösendorf abgegeben wurde.