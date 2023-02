Pöltls Spurs kassieren achte Niederlage in Folge

Die San Antonio Spurs haben sich am Freitag (Ortszeit) mit einer weiteren Niederlage für fast vier Wochen von ihren Fans verabschiedet. Nach dem 125:137 gegen die Philadelphia 76ers mit 16 Punkten und zehn Rebounds sowie fünf Assists in 24:20 Einsatzminuten von Jakob Pöltl steigt erst am 2. März das nächste Heimspiel.