Gesund und gut: Der Veggie-Aschermittwoch!

Veggie-Salat

Zutaten Dressing: 140g Sojajoghurt ungesüßt, 3 EL vegane Mayonnaise, etwas Essiggurken-Sud, 3 EL Rote-Rübensaft, etwas Essig Salz, Pfeffer.

Zutaten Salat: 200g gekochte Rote Rübe, 200g Räuchertofu, 1 rote Zwiebel, ½ säuerlicher Apfel (z.B. Granny Smith) 3 Essiggurken, 1 EL Kapern, Dille.

Zubereitung: Alle Zutaten für das Dressing miteinander verrühren und abschmecken. Für den Salat das Gemüse und den Tofu in Würfel schneiden. Tofu in etwas Zitronenöl anbraten. Alles in einer Schüssel gut unterheben und kaltstellen. 1-2 Stunden ziehen lassen und anschließend mit dem Körnerbrot genießen.