Mann bei Suche nach seinem Hund abgestürzt

Der 40-Jährige war um kurz nach 21 Uhr mit seinem Hund auf einem Waldweg in Richtung Bregenzer Ache unterwegs, da büxte ihm sein Vierbeiner aus. Alles Rufen nützte sich, also wagte sich der Mann ins steile Gelände, um nach dem Ausreißer zu suchen. Ein Unterfangen, dass bei finsterer Nacht nicht gutgehen konnte - der Spaziergänger stürzte ab und blieb verletzt liegen. Zum Glück war er noch in der Lage, selbst einen Notruf abzusetzen. Daraufhin wurde umgehend eine Suchaktion eingeleitet, an der sich die Feuerwehr Fluh, die Bergrettung, ein Rettungswagen mit zwei Einsatzkräften sowie ein Helikopter der Schweizer Rettungswacht (Rega) mit zwei Notärztinnen beteiligten.