„Wir wollen mit aller Macht am Leben bleiben“

Doch da bewies Rapid in den letzten Jahren besonders „Talent“, das Momentum zu killen. Etwa vor einem Jahr zum Frühjahrsauftakt mit dem 1:2 gegen Hartberg daheim im Cup. „Das hat niemand für möglich gehalten“, erinnert sich Barisic. Auch das 1:2 in Wolfsberg in der letzten Ligarunde, also das Verpassen der direkten Europacup-Quali, war so eine „Pleite zum dümmsten Zeitpunkt“. Vaduz hätte man sich sonst erspart.