So herzzerreißend erinnert Shiffrin an toten Vater

Am vergangenen Wochenende in Splindermühle hatte Shiffrin nach ihrem Slalomsieg am Samstag emotional über ihren Vater gesprochen - denn es war ausgerechnet jener Ort, an dem sie am 11. März 2011 als 15-Jährige ihr Weltcupdebüt gegeben hatte. Damals an der Seite ihres 2020 verstorbenen Vaters Jeff.