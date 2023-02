„Unter Wert verkauft - aber jetzt greife ich an“

„Beeinflusst dein Leben“

„Ich habe für mich einen Schnitt gemacht, greife jetzt mit einem guten Gefühl an“, sagt Sollbauer. „Ich will es mir zeigen, und ich will mich zeigen.“ Gar nicht so leicht bei fünf Innenverteidigern in Rapids Kader. In der Vorbereitung gab es von Trainer Barisic aber Lob: „Er hat sich gut präsentiert, ist fitter, hat ein gutes Coaching von hinten. Er muss ein Fels sein, als ob man gegen einen Zug läuft.“