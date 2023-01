Wählt jetzt euer Lieblingsteam Österreichs!

Der österreichweite Sieger im Vereinsvoting bekommt von uns ein Premium Kamerapaket für zwei Jahre im Gesamtwert von über 4.000 Euro. Mit unserem Premiumpaket kannst du nicht nur alle Spiele streamen und analysieren, euer Verein hat auch die Möglichkeit, bis zu 3 Sponsoren pro Spiel im Stream einzubauen und damit Geld in die Vereinskasse zu spülen. Bereits ein Sieg im Bundesländer-Voting bringt euch ein Standard-Kamerapaket für ein Jahr gratis.



Album gewinnen

Als zweiten Preis im österreichweiten Voting der Herren habt ihr die Möglichkeit, wie bei den Weltmeisterschaften euren Verein in Stickerform zu verewigen. Unser Kooperationspartner stickerheld.at hat uns ein Starterkit im Wert von 2000 Euro zur Verfügung gestellt, damit ihr eure Spieler in Zukunft sammeln und kleben könnt - von der Nachwuchsabteilung bis zur Kampfmannschaft.



Trainieren wie die Profis

Auch unser langjähriger Kooperationspartner skills.lab ist wieder mit dabei und lädt einen Klub zum Training ins skills.lab in Wundschuh ein. Trainiere wie die Profis von Sturm Graz oder Bayern München und erfahre deinen Skills-Score. Wir laden den drittplatzierten Verein ins SkillsLab ein und begleiten eure Mannschaften (von Nachwuchs bis Kampfmannschaft) mit der Kamera und ihr erlebt einen unvergesslichen Tag im skills.lab in Wundschuh. Diesen Preis erhält das drittplatzierte Herrenteam, sowie die 2. und 3. platzierte Damenmannschaft.



