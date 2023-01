ÖSV-Team für nordische WM nimmt langsam Formen an

„Der Johannes, der kann es“

Während der Weltcup-Führende in den acht Konkurrenzen ab dem zweiten Ramsau-Bewerb mit fünf ersten und drei zweiten Plätzen alle überragt hat, darf Rehrl im Saisonverlauf auf drei Podestplätze und fünf weitere einstellige Platzierungen verweisen. In Seefeld hatten für ihn etwas schwächere Sprungleistungen Besseres als die Ränge elf, sieben und fünf verhindert. Der 29-Jährige ist nach Ryota Yamamoto (JPN) der zweitbeste Springer im Feld. Lamparter nimmt da Rang vier ein, im Langlauf ist der 21-Jährige Fünfter. In Kombination macht ihn das zurzeit unerreicht.