Nach Tragödie um Thomas (9): Landwirte vor Gericht

Sommerferien 2022, genauer der 18. Juli. Thomas (9) besuchte an diesem sonnigen und heißen Tag seinen Freund, der auf einem Bauernhof in Lamprechtshausen lebt. Die zwei Kinder spielten - wie so oft - auf einem Traktoranhänger, der Korn geladen hatte. Als der Landwirt mit seinem Vater das Getreide entlud, nutzten die Burschen den Kippvorgang und rutschen über das Getreide. Doch keiner der Anwesenden dachte an die Sicherheitshinweise, an die gefährliche Sogwirkung.