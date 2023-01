Angeklagter hatte Leiche 25 Tage lang zu Hause

Erst in der Früh des 1. Oktober 2021 will der 52-Jährige bemerkt haben, dass sein Sex-Date nicht mehr lebte. „Ich hab mir gedacht: Oida, das gibt’s ja nicht! Noch ein Toter!“, entsetzt schlägt der Angeklagte die Hände über dem Kopf zusammen. Denn schon im Mai 2021 wurde eine Leiche in der Wohnung des Angeklagten gefunden - auch dieser Mann starb an einer Überdosis. Christian S. rief damals die Einsatzkräfte. Eine Tatbegehung konnte ihm in diesem Fall nicht nachgewiesen werden.