Zunächst tötete er Katzen - und zuletzt Menschen?

Es war im vergangenen Oktober, als sich in einem Gemeindebau in Wien-Penzing ein unangenehm-süßlicher Geruch zu verbreiten begann. Einige Bewohner dachten zunächst, eine Ratte habe sich vielleicht in das Haus verirrt und sei in der Folge in einem Gang oder im Keller verstorben. Doch sämtliche Suchaktionen nach einem Tierkadaver blieben erfolglos. Und der Gestank wurde laufend schlimmer, letztlich war er kaum noch zu ertragen. Also beschlossen die Mieter, die Polizei zu alarmieren. Zwei Uniformierte machten dann in dem Gebäude eine Nachschau, klopften an jede Türe; befragten die dahinter lebenden Frauen und Männer.