Kapitänsbinden-Zoff im Kader von Paris St.-Germain

Galtier rechtfertigte den Schritt mit der Begründung, er habe Mbappe lediglich in einen bislang drei Spieler umfassenden Kreis (Kimpembe, Sergio Ramos und Marco Verratti) von Vize-Kapitänen aufgenommen, der Defensivprofi müsse sich keine Sorgen darum machen, nicht mehr die Binde tragen zu dürfen. „Das ist seit Beginn der Saison so festgelegt worden. Ich hatte beschlossen, dass Kylian Vize-Kapitän sein sollte. Er ist bei PSG geblieben und hat die Binde verdient, wenn Marquinhos nicht da ist“, so Galtier.