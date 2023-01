Vienna-Verfolger Gmunden siegt in Traiskirchen!

Gmunden siegte in Traiskirchen auch ohne die erkrankten US-Legionäre Dominic Green und Zachary Charles sowie den erst am Mittwoch wieder aus dem Spital entlassenen Coach Anton Mirolybov souverän. Der Cup-Sieger legte bereits vor der Pause mit 75-prozentiger Trefferquote aus dem Spiel den Grundstein. 24 von 32 Würfen der Swans in den ersten 20 Minuten fanden ihr Ziel.