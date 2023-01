Erst Nebel und Sonne, dann wieder winterlich

Zum Beginn der Arbeitswoche am Montag erreicht eine Kaltfront den Norden und Westen Österreichs mit Schneefall und ein paar Regentropfen in den Niederungen. In den Nordstaulagen zwischen Vorarlberg und dem Mostviertel schneit es anhaltend und ergiebig. Im Süden und Südosten bleibt es niederschlagsfrei. Die Frühtemperaturen erreichen Werte zwischen minus elf in den Tälern Osttirols und plus zwei Grad, mit Wind im östlichen Flachland, die Tageshöchsttemperaturen ein bis sechs Grad.