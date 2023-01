Spurs-Entscheidung um Kane lässt die Bayern hoffen

Gute Karten

Außerdem: Für die Spurs käme nur ein Deal mit einem ausländischen Klub infrage. Eine Bedingung, die dem deutschen Rekordmeister durchaus in die Karten spielt. Neben den Münchnern hatte lediglich PSG als nicht-europäischer Klub Interesse am Kapitän der englischen Nationalmannschaft geäußert. Da die Pariser mit Kylian Mbappe, Neymar und Lionel Messi in der Offensive jedoch bereits gut aufgestellt sind, stehen Bayerns Chancen gut, im Poker die Nase vorne zu haben.