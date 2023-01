Eingeklemmter Lenker starb noch an Unfallsstelle

Es war kurz vor sieben Uhr morgens, als am Mittwoch in Feldkirchen ein 52-Jähriger vom Park-and-ride-Parkplatz auf die St. Veiter Straße fuhr. „Vor dem Kreuzungsbereich mit der B94 hielt er seinen Wagen an“, berichtet die Polizei: „Aus ungeklärter Ursache fuhr der 52-jährige Lenker dann unmittelbar vor einem von links herannahenden Pkw in die Kreuzung ein.“ Der Lenker des anderen Pkw, ein 47-jähriger Mann, konnte nicht mehr bremsen und krachte gegen das Fahrzeug des 52-Jährigen.