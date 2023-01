Briefbombenserie in Spanien: Verdächtiger in Haft

Mehrere explosive Sendungen waren unter anderem an Ministerpräsident Pedro Sanchez sowie an die Botschaften der USA und der Ukraine verschickt worden. Auch ein Rüstungsunternehmen, dessen Produkte an die Ukraine geliefert wurden, sowie Verteidigungsministerin Margarita Robles und das EU-Satellitenzentrum auf dem Luftwaffenstützpunkt Torrejon hatten jeweils eine dieser Briefbomben erhalten. Die Behörden vermuteten einen Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.