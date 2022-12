Bombenserie: Verdächtiger Brief auch in Tschechien

Spanien: Sprengstoffsendungen an Botschaften und Premier

In Spanien waren in den vergangenen Tagen Sendungen mit Sprengstoff unter anderem an die Botschaften der Ukraine und der USA in Madrid sowie an Ministerpräsident Pedro Sanchez geschickt worden. Medien berichteten unter Berufung auf Polizeikreise am Freitag, dass die selbst gebastelten Sprengsätze nur geringe Mengen an pyrotechnischem Material enthielten. Ein Zusammenhang mit Spaniens Unterstützung für die Ukraine wurde nicht ausgeschlossen.