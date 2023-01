Ex-Neonazi wollte vor Richterin Hosen runterlassen

In Italien gibt es Hitler-Wein zu kaufen, in Finnland waren bis vor Kurzem Hakenkreuze ein Symbol der Luftwaffe - in Österreich ist die Zurschaustellung von NS-Symbolen seit dem Zweiten Weltkrieg allerdings per Verfassungsgesetz streng verboten. Wer dagegen verstößt, landet vor dem Geschworenengericht. Acht Laienrichter müssen dann entscheiden, ob ein Angeklagter den Nationalsozialismus verherrlicht und welche Strafe er dafür verdient. Und die Serie an Ewiggestrigen reißt nicht ab; viele streiten allerdings eine rechte Gesinnung ab, berufen sich darauf, über das Verbot nicht Bescheid gewusst zu haben.