Benko und Co.: In Feierlaune mit Boney M.

Rauschende Party in Tiroler Nobel-Hotel

Während viele der rund 17.000 GKK-Angestellten rund um Weihnachten wohl um ihre Jobs bangten und danach in ein höchst ungewisses neues Jahr starteten, schien Kaufhausjongleur Benko in Feierlaune. Zumindest vor dem Heiligen Abend. Da gab die Signa-Gruppe des Tirolers nämlich noch eine rauschende Party im noblen Hotel Interalpen in Telfs, zu der zahlreiche Führungskräfte aus dem Konzern geladen waren.