Per Einladung zum großen Glück des Lebens

Ausbildungsmöglichkeiten waren in Ägyptens Arbeiterschicht relativ schwierig, deshalb war der ungeplante und gar nicht vorbereitete Sprung nach Österreich erst einmal relativ gefahrlos. „Ich wusste sowieso noch nicht, was ich tun sollte und habe es einfach probiert.“ Yamon erinnert sich zwar an ein „graues und kulturell sehr dünn besiedeltes“ Wien, aber auch daran, dass er sich durch seine Schwester schnell wohlfühlte und ihm das Deutschlernen überraschend leicht von der Hand ging. In den ersten Jahren findet er einen Job als technischer Mitarbeiter in einem Druckereiunternehmen in Simmering, das heute nicht mehr existiert. „Körperlich war es wirklich hart, dazu hatten wir immer Zwölf-Stunden-Schichten. Tagsüber und nachts. Das machte meinen Organismus komplett kaputt und wenn die Sonne schien, kann ich nicht schlafen.“