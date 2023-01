Wirbel um Politiker-Reisen nach Mekka, Doha & Co.

Die Listen reichen von New York bis Mödling oder im Fall von SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi von der Konferenz Arabischer Städte in Mekka bis zum Besuch der Doha Interfaith Conference in Katar: „Von 16. bis 22. Februar 2020 war Al-Rawi auf Kosten des Steuerzahlers in Mekka. Von der Reise gibt es auch Bilder von der Kaaba, und er kündigte an, eine Pilgerfahrt zu verrichten. Bei den Reisen nach Katar und Bosnien besuchte er auch Baustellen als Betriebsrat der Strabag. Wer bezahlt diese privaten Ausflüge, die Stadt und die Steuerzahler?“, fragt sich die ÖVP nach einer Anfrage an Stadtrat Jürgen Czernohorszky.