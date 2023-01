Historisch! Biathlon-Damen zeigen in Antholz auf

Nur drei Nachlader

Die Französinnen, angeführt von der Gesamtweltcup-Führenden Julia Simon, gewannen im letzten Rennen vor der WM in Oberhof (8. bis 19. Februar) mit 45,2 Sekunden Vorsprung auf Schweden, Rang drei ging an Deutschland (+1:16,9 Min.). Dahinter zeigte das österreichische Quartett ohne ihre Frontfrau Hauser eine überragende Leistung. Nur drei Nachlader am Schießstand - nur die Siegerinnen schossen besser - und eine ordentliche Laufleistung in der Loipe zeitigten das beste Saisonergebnis im vierten Staffelbewerb.