Überraschungssieg in Sapporo ++ Kraft in den Top-5

ÖSV-Adler Stefan Kraft hat am Freitag beim Springen in Sapporo im Finale einen Sprung nach vorne gemacht, als Fünfter das Podest aber knapp verpasst. Der Sieg ging etwas überraschend an Ryoyu Kobayashi, der endlich wieder einmal jubeln durfte. Für den Japaner war es der erste Sieg in der Heimat.