Voest-Lehrlinge verblüfften den US-Minister

Lehrlinge ganz unbekümmert

Von den Jugendlichen zeigte sich Walsh schwer beeindruckt und war verblüfft: „Deren Reife ist unglaublich.“ Die Lehrlinge erklärten dem US-Politiker nämlich ganz unbekümmert, was sie in ihrer Ausbildung so lernen und wie sie mit den Anforderungen zurecht kommen. Wie es ist, die Lehre und die Matura unter einen Hut zu bekommen? „Das ist kein Problem“, verriet etwa Laurenz Waldhör, der im dritten Jahr seiner Ausbildung zum Elektrotechniker ist.